Ани Лорак получила предложение руки и сердца в свой день рождения

Кольцо певице преподнес ее возлюбленный, инструктор по йоге Исаак Виджраку.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которой 27 сентября исполнилось 46 лет, прямо в день рождения получила предложение руки и сердца от своего бойфренда — Исаака Виджраку.

Избранник Лорак опубликовал видео, на котором, стоя на колене, преподнес певице коробочку с кольцом. Та в ответ надела украшение и бросилась на шею возлюбленному.

«Некоторые подарки длятся вечно. С днем рождения, моя любовь!» — подписал ролик Виджраку.

В августе Лорак опровергла распространившиеся слухи о том, что она вышла замуж за своего испанского инструктора по йоге. Однако и категорически отрицать возможность свадьбы певица не стала, отметив, что «пока» не замужем.

Известно, что новый избранник помог знаменитости пережить тяжелый развод с ее бывшем мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сначала Виджраку был просто тренером по йоге, но потом они с Лорак стали проводить много времени вместе вне спортивного зала.

В браке Лорак с Налчаджиоглу на свет появилась дочь София, которой сейчас 13 лет. Певица развелась с предпринимателем пять лет назад из-за его измен. Тот уже успел снова побывать в браке после развода. Однако его союз с визажисткой Лилией Реус продержался всего несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в личной жизни Ани Лорак произошли серьезные перемены.