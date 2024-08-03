Больше не бойфренд: в личной жизни Ани Лорак произошли серьезные перемены

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Певица Ани Лорак назвала бойфренда мужем

Больше не бойфренд: в личной жизни Ани Лорак произошли серьезные перемены

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка тяжело отходила от прошлого развода с ветреным иностранцем. Повторит ли она вновь свои ошибки?

Певица Ани Лорак назвала возлюбленного Исаака Виржраку мужем. Случилось это во время Dream Fest в Баку, пишет 7Дней.ru.

Артистка тяжело переживала развод с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. Именно в этот непростой период в ее жизни появился Исаак. Он был тренером по йоге. Пара быстро нашла общее и стала проводить много времени вместе. Но Лорак не спешила делать никаких заявлений.

Во время фестиваля в Баку Лорак несколько раз назвала Виржраку мужем, а не парнем или молодым человеком, как раньше. Это вызвало много вопросов и подозрений, ведь никаких заявлений о свадьбе не было. Поклонники принялись писать в соцсеть звезды о своих догадках, а многие постарались защитить любимицу и отметили, что тяжело быть публичным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Ани Лорак и его молодая любовница ждут ребенка.

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