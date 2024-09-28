В Дмитрове водитель влетел в памятник погибшим в Великой Отечественной войне

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Мужчина не справился с управлением.

В Дмитрове водитель влетел в памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

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В подмосковном Дмитрове водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло глубокой ночью на улице Загорской. Сообщается, что водитель 2004 года рождения был в трезвом состоянии. Пострадавших в результате происшествия нет.

«В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол», — пишут в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника. У покойной могли быть отношения с женатым мужчиной. 

По информации СМИ, в настоящий момент женщина задержана. Предполагается, что она заказала убийство бизнес-леди, когда узнала о ее отношениях с супругом.

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