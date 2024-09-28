В Дмитрове водитель влетел в памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Мужчина не справился с управлением.
Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger
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В подмосковном Дмитрове водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло глубокой ночью на улице Загорской. Сообщается, что водитель 2004 года рождения был в трезвом состоянии. Пострадавших в результате происшествия нет.
«В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол», — пишут в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника. У покойной могли быть отношения с женатым мужчиной.
По информации СМИ, в настоящий момент женщина задержана. Предполагается, что она заказала убийство бизнес-леди, когда узнала о ее отношениях с супругом.
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