Расправа из мести: в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

В убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника

Расправа из мести: в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У покойной могли быть отношения с женатым мужчиной.

В причастности к убийству предпринимательницы из города Балаково Саратовской области Натальи Алешкиной заподозрили супругу ее предполагаемого любовника. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По информации СМИ, в настоящий момент женщина задержана. Предполагается, что она заказала убийство бизнес-леди, когда узнала о ее отношениях с супругом. Задержанной могут предъявить обвинение в организации убийства.

KP.RU удалось побеседовать с бывшим следователем, который пожелал остаться анонимным. Он напомнил, что Наталью поджидали у подъезда в ее выходной, а это значит, у похитителей была точная информация о времени, к которому Алешкина должна была вернуться домой. Вероятно, к убийству приложил руку человек, с которым она была близка.

«Я не знаю деталей, но из того, что известно, что написано и показано, мне кажется, что тут действовала женщина. И она мстила. Обманутая жена — это очень похожий вариант», — считает собеседник издания.

О похищении бизнес-леди из Саратовской области стало известно вечером 22 сентября. Неизвестные в масках схватили 47-летнюю женщину у подъезда, затолкали ее в багажник собственного автомобиля, а затем увезли в неизвестном направлении. Тело россиянки со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на 25 сентября в лесополосе — у нее было перерезано горло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в убийстве Алешкиной задержали ее собственного супруга.

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

Последние новости

17:30
Расправа из мести: в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника
17:15
Можно ли одновременно прививаться от гриппа и COVID — совет эпидемиолога
17:04
Истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в Курской области
16:49
На РЭН прошла встреча энергетиков России и Африки
16:43
Ни одной морщинки: Алсу показала себя без макияжа
16:30
Талисман британского кино: творческий путь Мэгги Смит

Сейчас читают

«Обычная финансовая пирамида»: аналитик объяснил провал листинга Hamster Kombat
Ягодное лекарство: этот напиток нужно пить после 40 лет для омоложения лица и тела
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака