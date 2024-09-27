Расправа из мести: в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника

У покойной могли быть отношения с женатым мужчиной.

В причастности к убийству предпринимательницы из города Балаково Саратовской области Натальи Алешкиной заподозрили супругу ее предполагаемого любовника. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По информации СМИ, в настоящий момент женщина задержана. Предполагается, что она заказала убийство бизнес-леди, когда узнала о ее отношениях с супругом. Задержанной могут предъявить обвинение в организации убийства.

KP.RU удалось побеседовать с бывшим следователем, который пожелал остаться анонимным. Он напомнил, что Наталью поджидали у подъезда в ее выходной, а это значит, у похитителей была точная информация о времени, к которому Алешкина должна была вернуться домой. Вероятно, к убийству приложил руку человек, с которым она была близка.

«Я не знаю деталей, но из того, что известно, что написано и показано, мне кажется, что тут действовала женщина. И она мстила. Обманутая жена — это очень похожий вариант», — считает собеседник издания.

О похищении бизнес-леди из Саратовской области стало известно вечером 22 сентября. Неизвестные в масках схватили 47-летнюю женщину у подъезда, затолкали ее в багажник собственного автомобиля, а затем увезли в неизвестном направлении. Тело россиянки со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на 25 сентября в лесополосе — у нее было перерезано горло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в убийстве Алешкиной задержали ее собственного супруга.