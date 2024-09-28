В Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы»

Сторонники декоммунизации снесли советские символы у подножия стелы «Крылья Победы» на площади в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Сеть попали фотографии, на которых двое мужчин отдирают от монумента барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда» вместе с мраморной облицовкой.

Стелу установили 10 апреля 1984 года в честь 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. У ее подножия были указаны имена местных жителей, которых удостоили звания Герой Советского Союза.

Массовый снос советских памятников на Украине начался еще в 2013 году. В тот период речи не было ни о спецоперации, ни о войне на Донбассе. В период с 2013 по 2017 годы в Незалежной снесли около 5,5 тысячи памятников советскому вождю Владимиру Ленину.

Та же участь постигла монументы, возведенные в честь полководца Александра Суворова, советских солдат, а также памятники воинской славы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Харькове снесли памятники героям романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».