В Харькове снесли памятники героям романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»

В Харькове демонтировали памятники героям романа «Двенадцать стульев», написанного писателями из Одессы Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Скульптуры располагались на улице Ярослава Мудрого — Остап Бендер, Киса Воробьянинов и Элла Щукина. Как отмечается в Telegram-канале украинского агентства УНИАН, они были снесены в рамках процесса «декоммунизации».

«В Харькове убрали скульптуры персонажей романа „12 стульев“, который был написан уроженцами Одессы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ильф и Петров завершили свой роман в 1927 году, это была первая совместная работа авторов. Через год он был частями опубликован в журнале, а также издан в виде книги. Поначалу литературный мир принял произведение с прохладой, но со временем обрел статус классики русской литературы. Роман также был не раз экранизирован в СССР, России и за рубежом. Наиболее известными исполнителями роли Остапа Бендера стали Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов, Кисы Воробьянинова — Сергей Филиппов и Анатолий Папанов.

Помимо персонажей Ильфа и Петрова, как стало известно накануне, в центре Одессе было решено снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, включенный в реестр ЮНЕСКО. Мэр города Геннадий Труханов безуспешно выступал против инициативы, апеллируя, в том числе, визитами европейских туристов, знающих произведения Пушкина.

Труханов заявлял о чрезмерной радикальности мер «декоммунизации». Отмечал, что не все памятники времен Советского Союза заслуживают ликвидации. Весной представители министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины отчитывались об отмене статуса памятника культурного наследия у 215 монументов за четыре месяца. По мнению властей страны, все они олицетворяют «российскую имперскую политику».

«Декоммунизация» на Украине проводится с 2015 года, так киевский режим отвергает все возможные связи с СССР и Россией. Активность в этом вопросе резко возросла в 2022 году после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Житомирской области Украины «модернизировали» памятник Владимиру Ленину, переделав его в Тараса Шевченко.