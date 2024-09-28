«Вызвали маму к директору»: Елена Борщева о самом безбашенном поступке

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 375 0

Елена Борщева призналась, что в школьные годы сорвала урок ОБЖ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как проходили школьные будни актрисы?

Актриса Елена Борщева рассказала о своем самом «безбашенном» поступке в школьные годы. Хотя артистка и не была сложным подростком, но однажды ее маму все же вызвали к директору. Подробностями истории Елена поделилась в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

«Это было в восьмом классе. Я взяла сказку „Конек-Горбунок“ и переписала ее на комедийный лад с матерными словами. И пустила по всему классу — весь класс смеялся, и мы сорвали урок ОБЖ. В результате маму вызвали за то, что ее дочь сорвала урок», — признается актриса.

Елена подчеркнула, что это был «самый ужасный» поступок за все время обучения в школе.

К слову, звезда юмористических шоу с удовольствием ходила в школу и, на удивление многим подросткам, не любила каникулы. Однако в учебном учреждении случались и неприятные эпизоды, так как ее нередко дразнили за неординарную внешность. Защищаться от нападок сверстников у Борщевой получалось с помощью юмора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты рассказали об этапах взросления.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.71
0.30 103.47
0.28
Какие перемены сулит октябрь 2024: подробный гороскоп для всех знаков зод...

Последние новости

18:00
В Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы»
17:47
«Надеюсь, я не одна»: беременная жена Курбана Омарова вышла на связь в слезах
17:43
«Вызвали маму к директору»: Елена Борщева о самом безбашенном поступке
17:36
«Не больше одной бутылки»: актер Воловенко оправдался за дебош в самолете
17:23
Будто живот скрутило: между Трампом и Зеленским «исчезла химия»
17:12
Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов: что изменится

Сейчас читают

Более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака