Никогда не поздно: артисты рассказали об этапах взросления

Жизнь каждого человека уникальна и прожить опыт кого-то другого — практически невозможно, однако все проходят одинаковые этапы: раннее детство, юность и, в конечном итоге, — зрелость. Несмотря на схожие ступени, взрослеть все начинают в разных возрастах. В какой период артисты познали «все прелести» взрослой жизни, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на премьере фильма «Маме снова 17».

«Мне кажется, мы всю жизнь дети и берем ответственность, когда приходится. Нет такой грани», — делится мыслями Константин Крюков.

Актер убежден, что нет определенного возраста, в котором люди становятся ответственнее, потому что все всегда зависит от обстоятельств. В каких-то ситуациях люди вынуждены проявить зрелость, а в каких-то можно и оставаться детьми.

Однако, с мнением артиста абсолютно не согласен Омар Байрамов. По его словам, у всех так или иначе происходит переход от подростка к зрелому человеку. Сам стилист, например, изначально выделялся своей напористостью и трудолюбием, из-за чего и принял самостоятельное решение о переезде в Москву без спроса родителей.

«С 11 класса я начал везде где-то работать, подрабатывать. На втором курсе я уже жил отдельно от родителей. И, закончив университет, я уже переехал, совсем никому не сообщая. И у меня практически вся жизнь была в моих руках», — рассказал звездный стилист.

Надежда Гуськова тоже рано обрела чувство ответственности. Из-за желания преуспеть в спорте, теннисистка с шести лет ездила на сборы одна, без родителей. По ее словам, именно это и поспособствовало ее становлению личности.

«Я начала профессиональную карьеру с пяти с половиной лет и я начала на сборы ездить, одна, с тренером там уже с шести с половиной — семи лет. Да, родители знали, но спортсмены, мне кажется, быстро взрослеют, когда начинают путешествовать одни, без родителей», — вспоминает спортсменка.

Несмотря на это, Гуськова призналась, что из-за высокого чувства ответственности, она вела себя по отношению к родителям совершенно не «по-тинейджерски». В то время как подростки сбегали из дома ночью в клуб, юная теннисистка не могла себе этого позволить, так как не хотела лишних переживаний.

А вот Анна Чурина повзрослела в возрасте восьми лет. Но причиной этому послужил совсем не спорт, а рождение двух сестер, за которыми нужно было присматривать. Сама актриса призналась, что из-за этого некоторое время ходила к психологу, так как этот период оставил свой след на ментальном здоровье артистки.

«Это было очень рано, потому что у меня родились две сестры младшие и меня назначили ответственной. И я поняла, что я за себя и за этих двоих сестричек несу ответственность. Они меня даже называли няней. Мне было восемь лет», — делится воспоминаниями Чурина.

Не менее интересная история произошла у Сергея Жаркова. Актер почувствовал себя зрелым после того, как его выгнали со школы и отправили в колледж. С окончанием учреждения он твердо решил, что хочет поступить в театральным. Первое серьезное решение артиста привело к успешной карьере.

«Меня выгнали из школы. Я отучился в ПТУ (Прим. ПТУ — профессионально-техническое училище) три года и после я стал студентом театрального вуза», — рассказал Жарков.

Похожая ситуация произошла и у Елены Борщевой, которая, закончив Пятигорский государственный лингвистический университет? поняла, что взрослая жизнь началась и пора брать ответственность за жизнь в свои руки. Несмотря на это, комик призналась, что своей дочке позволит как можно больше жить «в детстве».

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