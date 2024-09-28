«Надо быть скромнее»: актриса Анна Чурина дала совет молодым коллегам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 624 0

Актриса Чурина: молодым актерам следует быть скромнее

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Жизнь по вызову» отметила, что актерство — это не «профессия небожителя», а тяжелый и непостоянный труд.

Молодым актерам следует быть скромнее. Такой совет начинающим коллегам дала актриса Анна Чурина на премьере фильма «Маме снова 17».

«Я бы посоветовала быть поскромнее. Это в принципе для любого человека хороший совет», — сказала звезда сериала «Жизнь по вызову» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Чурина также посоветовала не забывать, что актерство — это не «профессия небожителя», а обычный труд, причем тяжелый и непостоянный.

«Сегодня у тебя много работы, завтра у тебя может вообще не быть работы. Ты можешь не работать годами, и тебе важно не потеряться, иметь еще что-то свое и очень любить профессию. Тогда она будет тебе благосклонно улыбаться», — отметила актриса.

Сама Чурина прошла достаточно суровую школу жизни, начав с восьми лет заботиться о двух младших сестрах, неожиданно «свалившихся» ей на голову.

Фильм «Маме снова 17» повествует зрителям необыкновенную историю — юная 17-летняя девушка чудесным образом взрослеет и просыпается 36-летней. Теперь она директриса школы и обязана взять на себя ответственность не только за родное учебное заведение, а также за сына-старшеклассника.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самом «безбашенном» поступке в школьные годы актрисы Елены Борщевой, историей о котором она поделилась на премьере фильма «Маме снова 17».

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