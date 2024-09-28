«Снег по пояс»: Виктория Боня попала в снежную ловушку в Гималаях

На днях экс-звезда «Дома-2» похвасталась покорением восьмитысячника Манаслу.

Звезда соцсетей Виктория Боня попала в снежную ловушку в Гималаях, где на днях покорила вершину Манаслу. Об этом она сообщила поклонникам в личном блоге.

Фанаты 44-летней экс-звезды «Дома-2» встревожены тем, что Боня целых пять дней не выходила на связь, а теперь пишет свои посты на «трагическом» черном фоне.

Так, сначала блогер сообщила, что их группу засыпало снегом по пояс, и у них пропал доступ к интернету. Позднее появилась еще одна пугающая запись.

«Мы попали в снежную ловушку. По всему Непалу страшные наводнения. В горах снег по пояс выпал за одну ночь! Связь очень плохая… Я вижу ваши поздравления, спасибо! Пока не могу даже репостнуть из-за плохой связи», — написала Боня.

Instagram*/victoriabonya

На днях блогер похвасталась успешным завершением двухнедельного восхождения на гору Манаслу высотой более восьми тысяч метров. Телеведущая заявила, что посвящает свой тяжелый путь всем женщинам и девочкам. После этого она подняла над вершиной российский флаг.

В видеообращении Боня также призвала всех не бояться своих целей, которые, на первый взгляд, могу казаться нереальными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Викторию Боню обвинили в «постановочном восхождении» на вершину Манаслу.

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