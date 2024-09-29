Жестких шагов не будет: политолог уверен в желании Израиля спровоцировать Иран

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Политолог Газарян: вряд ли Иран ответит на провокации Израиля

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Ранее ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Убийством лидера ливанского движения «Хезболла» — Хасана Насраллы, власти Израиля хотят спровоцировать Иран на жесткую ответную реакцию, но ждать ее от Тегерана не стоит. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

«Вряд ли стоит ожидать от Тегерана какой-то жесткой реакции, хотя бы потому что Тегеран не располагает на настоящий момент оружием массового поражения. Ядерным оружием. <…> Я полагаю, что, скорее всего, активизируются хуситы, то есть другие проиранские прокси. Тогда как официальный Тегеран никаких решительных жестких шагов себе позволить не сможет», — уверен политолог.

Газарян подчеркнул, что все действия Ирана будут направлены на сохранение безопасности в собственной стране, учитывая ее ресурсное состояние.

Политолог полагает, что в интересах иранской дипломатии — выстроить какой-то диалог со странами Запада. Чтобы снять санкции и начать развивать иранскую экономику.

Цель Израиля: спровоцировать Тегеран на очень жесткие меры, которые Израиль мог бы показать всему Западу в нужном для себя ракурсе, пояснил Газарян. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы.

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