Италия и Кувейт призвали своих граждан покинуть Ливан

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Такие заявления министерства иностранных дел стран сделали в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Италия и Кувейт призвали своих граждан покинуть Ливан

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке МИД Италии призвал своих граждан покинуть Ливан. 

Лидер дипломатического корпуса Италии Антонии Таяни призвал покинуть Ливан сделав заявление в эфире телеканала Rai 2.

«Мы призываем всех итальянских граждан как можно скорее покинуть Ливан, воспользовавшись также регулярными рейсами, которые продолжают выполняться из аэропорта Бейрута в Милан и Рим», — заявил Таяни.

Также он подчеркнул, что израильское правительство должно предоставить гарантии безопасности для итальянских военнослужащих контингента разграничительных сил ООН.

Также сообщение с призывом переместиться в более безопасное место опубликовала и пресс-служба МИД Кувейта. Заявление сделано в социальной сети Х. 

«Министерство иностранных дел Кувейта настаивает, чтобы кувейтские подданные в Ливане немедленно покинули его территорию», — говорится в сообщении.

Кувейт также опубликовал специальные телефонные номера, на которые граждане могут позвонить в случае особой необходимости.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы справедливой.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Новая ядерная доктрина России подает Западу прямой сигнал
4:20
«Он дал мне по лицу и ушел»: диктор Дина Григорьева рассказала об изменах мужу
4:00
Психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений
3:40
Названо средство ставшее вероятной причиной отравления семьи в Красноярском крае
3:20
Италия и Кувейт призвали своих граждан покинуть Ливан
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Ушла из профессии: косметолог едва не убила пациентку уколом ботокса
Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака