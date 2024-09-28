Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы справедливой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

Президент США поддержал Израиль, назвав эту атаку правом на самозащиту.

Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы справедливой

Фото: Reuters/Stringer

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Президент США Джо Байден считает ликвидацию лидера «Хезболлы» справедливой. Об этом сообщает портал The Hill.

В пятницу армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. После израильского удара 27 сентября генсек перестал выходить на связь. Соединенные Штаты не оставили произошедшее без ответа. Джо Байден заявил, что убийство Насраллы заслуженное.

«Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — прокомментироовал Байден.

По его мнению, глава «Хезболлы» несет ответственность за убийства сотен американцев в период четырех десятилетий. Байден четко выразил свою позицию в поддержку права Израиля на самозащиту.

Ранее 5-tv.ru писал. что ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после убийства их лидера Хасана Насраллы. Они планируют возобновить абсолютную солидарность и испламское сопротивление, после этого ХАМАС и «Хезболла» встанут на защиту в Ливане.

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