Студентка из Новосибирска научила моль «перерабатывать» пластик

Сегодня от него избавляются чаще всего с помощью огня, но это вредит экологии.

Технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью моли разработала студентка четвертого курса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В рамках проекта была искусственно создана линия насекомых, которые эффективнее едят пластик в отличие от обыкновенной большой восковой моли. Технология их разведения позволит вывести нужное поколение за пять генераций.

«Последние исследования по содержанию ферм с насекомыми показали, что 200 личинок моли за десять дней съедают четыре килограмма такого пластика», — говорится в сообщении.

Правильный уход за фермами, специальный план питания и создание благоприятной среды позволят приспособить моль к эффективной переработке пластика, который невозможно утилизировать. В дальнейшем продукты жизнедеятельности насекомых можно будет использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАДов и химических исследованиях.

«Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации», — подчеркнула автор проекта Полина Дубовская.

Сегодня самым распространенным способом утилизации пластика в России является термический метод. Огонь — это дешево и удобно для организаций, но не для экологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге создали аппарат для изучения процесса биоразложения. Например, пластиковой посуды, упаковки и пакетов. Полученные в результате экспериментов данные должны лечь в основу Национальной системы сертификации биоразлагаемых материалов.