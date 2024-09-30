«Ну все!» — Ида Галич намекнула на скорую свадьбу
Ида Галич поймала букет на свадьбе своих друзей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram /IdaGalich /GALICH_onok; 5-tv.ru
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Неужели блогер и ее возлюбленный намерены узаконить свои отношения?
Блогер Ида Галич поймала букет невесты на свадьбе друзей. Радостным моментом она поделилась в своем Telegram-канале.
«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек подвязку воблу от жениха. Ну все!», — написала Галич.
Блогер отчаянно боролась с конкурентками за обладание «статусного» аксессуара. Когда невеста бросила букет, Ида едва не в прыжке схватила его и радостно закричала.
После праздника в машине Галич опубликовала фотографию, где она с возлюбленным держится за руки, а рядом букет и вобла. Для многих поклонников это стало намеком, что Ида собирается пополнить ряды замужних звезд.
Если верить примете, то те девушки, которые поймают свадебный букет, следом выйдут замуж. Аналогичная традиция существует и у мужчин. Обычно жених бросает подвязку невесты, но друзья Иды решили поступить более креативно и выбрали для этого воблу.
Ида Галич вот уже почти год счастлива в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Звезда, рассекретившая новый роман в апреле, делится в личном блоге совместными моментами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ида Галич столкнула нового бойфренда с бывшим.
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