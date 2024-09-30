«Ну все!» — Ида Галич намекнула на скорую свадьбу

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Ида Галич поймала букет на свадьбе своих друзей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram /IdaGalich /GALICH_onok; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неужели блогер и ее возлюбленный намерены узаконить свои отношения?

Блогер Ида Галич поймала букет невесты на свадьбе друзей. Радостным моментом она поделилась в своем Telegram-канале.

«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек подвязку воблу от жениха. Ну все!», — написала Галич.

Блогер отчаянно боролась с конкурентками за обладание «статусного» аксессуара. Когда невеста бросила букет, Ида едва не в прыжке схватила его и радостно закричала.

После праздника в машине Галич опубликовала фотографию, где она с возлюбленным держится за руки, а рядом букет и вобла. Для многих поклонников это стало намеком, что Ида собирается пополнить ряды замужних звезд.

Если верить примете, то те девушки, которые поймают свадебный букет, следом выйдут замуж. Аналогичная традиция существует и у мужчин. Обычно жених бросает подвязку невесты, но друзья Иды решили поступить более креативно и выбрали для этого воблу.

Ида Галич вот уже почти год счастлива в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Звезда, рассекретившая новый роман в апреле, делится в личном блоге совместными моментами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ида Галич столкнула нового бойфренда с бывшим.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:10
ОАЭ обвинили Судан в атаке на резиденцию их посла в Хартуме
4:50
Пожар на севере Москвы ликвидирован
4:30
Дептранс Москвы перекрыл дорогу около горящего дома в Ильменском проезде
4:11
Очевидцы пожара в Ильменском проезде пытались помочь пострадавшим
4:00
«Ну все!» — Ида Галич намекнула на скорую свадьбу
3:40
В РПЦ выступили против запрета уроков о теории эволюции в школах РФ

Сейчас читают

Звуки, похожие на взрывы газовых баллонов: на севере Москвы горит дом
В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения