Неужели блогер и ее возлюбленный намерены узаконить свои отношения?

Блогер Ида Галич поймала букет невесты на свадьбе друзей. Радостным моментом она поделилась в своем Telegram-канале.

«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек подвязку воблу от жениха. Ну все!», — написала Галич.

Блогер отчаянно боролась с конкурентками за обладание «статусного» аксессуара. Когда невеста бросила букет, Ида едва не в прыжке схватила его и радостно закричала.

После праздника в машине Галич опубликовала фотографию, где она с возлюбленным держится за руки, а рядом букет и вобла. Для многих поклонников это стало намеком, что Ида собирается пополнить ряды замужних звезд.

Если верить примете, то те девушки, которые поймают свадебный букет, следом выйдут замуж. Аналогичная традиция существует и у мужчин. Обычно жених бросает подвязку невесты, но друзья Иды решили поступить более креативно и выбрали для этого воблу.

Ида Галич вот уже почти год счастлива в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Звезда, рассекретившая новый роман в апреле, делится в личном блоге совместными моментами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ида Галич столкнула нового бойфренда с бывшим.