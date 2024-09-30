«Терплю и плачу»: Хилькевич жалуется на проблемы со здоровьем после родов

Ухаживать за новорожденной малышкой актрисе помогают дочери.

Анна Хилькевич рассказала о своей жизни спустя две недели после рождения третьей дочери. Кадрами актриса поделилась в соцсетях.

Недавно Анна опубликовала видео, на котором показала свой живот на 12-й день после родов.

Анна Хилькевич с новорожденной дочерью Оливией. Telegram/Официальный канал Анны Хилькевич/khilkevich_anna

«Уже ничего. Скоро можно будет выходить на работу. Даже пресс есть», — отметила актриса.

Звезда поделилась, что старшие дочери очень помогают ей с новорожденной девочкой. К примеру, читают сказки.

Хилькевич рассказала, что первая совместная ночь с дочкой дома прошла легко. Однако актриса жалуется на проблемы со здоровьем и питанием. В частности, есть сложности с грудным вскармливанием. Хилькевич уверяет, что терпит и плачет по ночам, но у нее есть важная задача — продержаться как можно дольше, ведь малышке всего 12 дней и ей необходимо мамино молоко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич раскрыла имя третьей дочери. Долго скрывать имя Анна не планировала.