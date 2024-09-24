«Мне в голову что-то стукнуло»: Хилькевич раскрыла имя третьей дочери

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Анна Хилькевич назвала свою новорожденную дочь Оливией

«Мне в голову что-то стукнуло»: Хилькевич раскрыла имя третьей дочери

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Старших детей актрисы зовут Арианна и Анна-Мария.

Актриса Анна Хилькевич назвала свою новорожденную дочь Оливией. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

По словам звезды сериала «Универ», она с мужем долго не могла подобрать имя для малышки. Супруги хотели, чтобы оно начиналось на букву «А». Актриса металась между именами Ассоль, Ариель и Аврора. Очень ей хотелось, чтобы у девочки было имя «принцессы».

Ее муж настаивал на Алисе или Анне, но потом сошлись на Амелии. Однако в день родов все изменилось.

«Мне сверху в голову что-то стукнуло (я ощутила это физически) и очень четко и громко услышала, и увидела имя Оливия», — поделилась знаменитость.

Оливия стала третьим ребенком в семье актрисы. У Хилькевич уже есть две старшие дочки: Арианна и Анна-Мария. Малютка никак не хотела появляться на свет. На 41-неделе беременности звезда пыталась вызвать роды всеми методами, которые только можно придумать.

Последней ее попыткой был тверк, но и он не дал желаемого результата. После этого Хилькевич приняла решение оставить ситуацию и ждать наступления родов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Хилькевич показала живот на четвертый день после родов.

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