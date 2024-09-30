Более 100 человек погибли за сутки в Ливане из-за обстрелов ЦАХАЛ

Как минимум 105 человек погибли на территории Ливана, которая в течение минувшего воскресенья оставалась под ракетными обстрелами со стороны Израиля. Данные приводит агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Ливана.

«Число погибших в результате израильских ударов по Ливану в воскресенье возросло до 105 человек», — сообщило агентство.

Ранее в Ливане был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Сразу после подтверждения этой новости в нескольких мусульманских государствах по всему миру прошли массовые протесты. В столице Ирака Багдаде возле американского посольства отмечались столкновения с сотрудниками службы безопасности. Также протестующие выходили на улицы иорданского Аммана и в ряде городов Турции.

Позже стало известно, что, возможно, Хашем Сафиеддин был избран новым генеральным секретарем движения «Хезболла». С таким заявлением выступил телеканал Al Arabiya. Однако никаких официальных заявлений движение не делало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружили на месте авиаудара в Ливане.