Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружили на месте авиаудара в Ливане

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Генеральный секретарь ливанского движения погиб 27 сентября в результате атаки израильских ВВС.

Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружили на месте авиаудара в Ливане

Фото: Reuters/Sharif Karim

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело лидера ливанского движения «Хезболлы» Хасана Насраллы обнаружили на месте авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что на теле Насраллы не нашли повреждений и ран. Это говорит о том, что причиной смерти стала, предположительно, тупая травма от силы взрыва.

По данным газеты Al Nahar, эксперты госпиталя столицы Ливана пришли к выводу, что Насралла скончался из-за полученной тупой травмы головы и туловища при сильном взрыве.

Пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Российский МИД осудил убийство Насраллы, назвав его политическим и возложив на Израиль ответственность за последующую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» — Набиля Каука.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Бразильский боец UFC обматерил Макрона после победы на турнире в Париже
18:04
Рэпер HammАli устроил пышную и тайную свадьбу в Сочи
17:49
Здание в Курсе пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ
17:30
Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружили на месте авиаудара в Ливане
17:16
Студентка из Новосибирска научила моль «перерабатывать» пластик
16:58
«Бюро по раздаче боеприпасов»: Захарова рассказала о шутках про Госдеп США в ООН

Сейчас читают

Студентка из Новосибирска научила моль «перерабатывать» пластик
«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения