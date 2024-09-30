ОАЭ обвинили Судан в атаке на резиденцию их посла в Хартуме

Самолеты ВВС Судана нанесли удар по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме. Об этом сообщил МИД ОАЭ.

«Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии, что привело к серьезному повреждению здания. Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок», — говорится в заявлении.

МИД ОАЭ подчеркнул важность защиты дипломатических зданий. Объединенные Арабские Эмираты направят меморандум протеста Лиге арабских государств (ЛАГ), Африканскому союзу и ООН. Ведь поведение Судана, это «вопиющее нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий».

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