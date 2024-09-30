ОАЭ обвинили Судан в атаке на резиденцию их посла в Хартуме
Подобная акция является грубым нарушением всех договоренностей по защите дипломатических зданий.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
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Самолеты ВВС Судана нанесли удар по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме. Об этом сообщил МИД ОАЭ.
«Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии, что привело к серьезному повреждению здания. Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок», — говорится в заявлении.
МИД ОАЭ подчеркнул важность защиты дипломатических зданий. Объединенные Арабские Эмираты направят меморандум протеста Лиге арабских государств (ЛАГ), Африканскому союзу и ООН. Ведь поведение Судана, это «вопиющее нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ликвидация Насраллы может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тем временем, стало известно, что ЦАХАЛ готовит наземную операцию. Этот шаг может привести к началу полномасштабной войны между Израилем и рядом арабских государств.
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