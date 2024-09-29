Каким будет ответ: ликвидация Насраллы может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Ликвидация Насраллы может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото, видео: Reuters/Karamallah Daher; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Тем временем, Израиль, по всей вероятности, готовит наземную операцию в Ливане.

Весь Ближний Восток замер в ожидании ответа Израилю после ликвидации одного из самых ярых его противников, лидера ливанской «Хезболлы». За Хасаном Насраллой Тель-Авив охотился без малого 30 лет.

Накануне мощными ракетно-бомбовыми ударами Израиль накрыл штаб-квартиру «Хезболлы» в Бейруте, столице Ливана, где в это время шло совещание военного руководства организации. 80 бомб весом в тонну каждая было сброшено. Время выбрано идеально — пятница, вечер, правоверные иудеи встречают шабат, а премьер-министр Израиля выступает с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, доказывая право своей страны на насилие.

«Хезболла» считается в Израиле террористической организацией, она же полагает, что еврейскому государству нет места на земле и война эта идет не один десяток лет. Осенью Израиль взялся за опасных соседей всерьез, сначала проведя тайную операцию с подрывом пейджеров и других средств связи, а потом начались бомбардировки Ливана.

По факту суверенного, независимого государства, но, когда это Тель-Авив останавливало.

Счет погибших перевалил за 500, раненых — за пять тысяч. Со своей стороны, «Хезболла» тоже огрызается и посылает ракеты в Израиль, впрочем, без особого результата.

У Тель-Авива уже вроде бы есть утвержденный план наземного вторжения, но пока ЦАХАЛ границу не пересекает.

При этом на западе какое-то шизофреническое отношение к этому новому витку ближневосточного конфликта.

С одной стороны США, их ближайшие союзники, призывают как можно скорее остановить обстрелы с обеих сторон, но, в то же время, Пентагон потихоньку выделяет дополнительную помощь Израилю — на девять миллиардов долларов. Ведь вся авиация и, соответственно, все воздушные средства поражения, те же бомбы — made in USA. Тель-Авиву, кстати, дают денег в разы больше, чем Киеву. И Байден поддержал действия Израиля.

Россия осудила террористические методы политической борьбы. В Иране и Сирии объявлен общегосударственный траур. А что после него? Новая война на Ближнем Востоке? Репортаж из Ливана — корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Все-таки его достали. В субботу днем «Хезболла» официально заявляет, что лидер организации убит израильской бомбой, которая прилетела четко в бункер, где скрывался Хасан Насралла.

Это случилось ночью. Сразу несколько ракет прилетели по Дахии, пригороду Бейрута. И почти сразу MOSSAD заявил, что целились именно в лидера «Хезболлы» и попали. На израильских улицах — праздник. На ливанских — хаос и смерть.

Дома сожжены, улицы, разбиты. Из-за запаха гари в зоне обстрелов невозможно дышать.

Не менее шести зданий уничтожены до основания до основания противобункерными бомбами.

Это была одна из самых напряженных ночей в Бейруте с начала эскалации конфликта. Взрывы гремели по всему городу.

На утро появились сообщения, что Израиль еще и взял под воздушный контроль аэропорт Бейрута.

Целью израильской атаки был центральный военный штаб «Хезболлы». ЦАХАЛ убеждает, что вместе с Насраллой ликвидирована почти вся верхушка организации, а также дочь лидера.

Что будет дальше — предсказать сложно. Но вряд ли Израиль остановится, он все неделю только наращивал удары. Южный Ливан — в огне!

Приграничные города ЦАХАЛ превратил в руины. Адли только что оттуда, едва вырвался из-под обстрелов.

«Они стреляли вокруг дома, они бомбили беспрерывно. Бомбили мирных людей, которые уезжали из своих домов», — вспоминает очевидец.

Израиль словно сорвался с цепи и обрушил огненный шторм на мирные города ливанского юга.

«Они испытывают какие-то новые ракеты, которые мы раньше никогда не видели…» — говорит Мухаммаджабер, житель Ливана.

Удары, предположительно, наносятся авиабомбами GBU-28 с расширенным радиусом действия. Это противобункерные управляемые бомбы, которые производятся в Соединенных штатах Америки. Пробивают насквозь шесть метров бетона. Уничтожают все и всех вокруг. Беньямин Нетяньяху отдает приказ за приказом о новых бомбежках.

В Ливане — гуманитарная катастрофа. Аэропорт работает с перебоями, не хватает лекарств, на дорогах — многокилометровые пробки. Беженцы пытаются уехать из охваченного огнем юга на безопасный север.

«Нас никто не принял, кроме этого города, мы шли пешком под обстрелами четыре часа, бомбили со всех сторон», — рассказывают беженцы Ливана.

Один из самых бедных городов Ливана переполнен. Все государственные школы переоборудованы под пункты размещения беженцев. Взрослые с маленькими детьми вынуждены спать прямо на полу.

«Ситуация очень плохая. Из 500 человек только 150 спят на матрасах, остальные — на полу», — комментирует представитель гуманитарной организации по помощи беженцам Рахиф Сурани.

Точное число погибших даже невозможно подсчитать. Среди них много детей. По данным заместителя представителя UNICEF в Ливане, только за один день бомбардировок южных районов погибли 35 детей.

Самое ужасное, что даже после того как Израиль разбомбил сектор Газа и убил столько мирных людей, он пытается делать то же самое с Ливаном. Западные коллеги отмалчиваются, а значит соглашаются с его действиями.

Израиль явно упивается своей вседозволенностью — пользуясь американским карт-бланшем на убийство простых людей. Сектор Газа, сейчас Ливан. Один и тот же сценарий: массовое истребление мирных жителей и уничтожение территорий. Ради собственных политических амбиций и чужой выгоды — разобщить и спалить весь Ближний Восток.

Буквально накануне решительного удара объявили всеобщую мобилизацию резервистов, в том числе женщин. Наземная операция все ближе. По такому же сценарию уничтожали сектора Газа.

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