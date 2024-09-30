Целью новой атаки ЦАХАЛ стал жилой дом в Бейруте

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Ранее Израиль также нанес серию ударов по Ходейде в Йемене.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Taher Abu Hamdan; 5-tv.ru

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Израиль несколько часов назад нанес новый удар по пригороду Бейрута. Как сообщают арабские СМИ, целью стал жилой дом. По предварительным данным, атака совершена беспилотником. На кадрах, поступающих с места, виден масштаб разрушений. Спасатели разбирают завалы. У здания стоят скорые и полиция.

По сведениям ЦАХАЛ, менее чем за сутки поражены более 120 целей на юге Ливана, и все объекты, как уверяют в Тель-Авиве, это военная инфраструктура.

Однако ливанские власти сообщают о сотнях погибших мирных жителей. По данным Минздрава страны, жертвами израильских налетов стали уже свыше тысячи человек, в том числе около 200 женщин и почти 100 детей. Масштабные бомбардировки вызвали панику и массовое бегство населения, многие ливанцы остались без крова, а целые кварталы лежат в руинах. В ЦАХАЛ заявляют, что останавливать атаки не собираются.

Более того, Израиль открыл еще один фронт — против Йемена. Авиация ЦАХАЛ нанесла более десяти ударов по нефтяным терминалам порта Ходейда.

Помимо емкостей с нефтью, по сообщениям, повреждены электростанция, военная база и аэропорт. По данным американского новостного портала Axios, эту атаку ЦАХАЛ координировало центральное командование армии США.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОАЭ обвинили Судан в атаке на резиденцию их посла в Хартуме.

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