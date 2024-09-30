Целью новой атаки ЦАХАЛ стал жилой дом в Бейруте
Ранее Израиль также нанес серию ударов по Ходейде в Йемене.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Taher Abu Hamdan; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль несколько часов назад нанес новый удар по пригороду Бейрута. Как сообщают арабские СМИ, целью стал жилой дом. По предварительным данным, атака совершена беспилотником. На кадрах, поступающих с места, виден масштаб разрушений. Спасатели разбирают завалы. У здания стоят скорые и полиция.
По сведениям ЦАХАЛ, менее чем за сутки поражены более 120 целей на юге Ливана, и все объекты, как уверяют в Тель-Авиве, это военная инфраструктура.
Однако ливанские власти сообщают о сотнях погибших мирных жителей. По данным Минздрава страны, жертвами израильских налетов стали уже свыше тысячи человек, в том числе около 200 женщин и почти 100 детей. Масштабные бомбардировки вызвали панику и массовое бегство населения, многие ливанцы остались без крова, а целые кварталы лежат в руинах. В ЦАХАЛ заявляют, что останавливать атаки не собираются.
Более того, Израиль открыл еще один фронт — против Йемена. Авиация ЦАХАЛ нанесла более десяти ударов по нефтяным терминалам порта Ходейда.
Помимо емкостей с нефтью, по сообщениям, повреждены электростанция, военная база и аэропорт. По данным американского новостного портала Axios, эту атаку ЦАХАЛ координировало центральное командование армии США.
Ранее 5-tv.ru писал, что ОАЭ обвинили Судан в атаке на резиденцию их посла в Хартуме.
Читайте также
82%
0.30 103.47
0.28
Нашли ошибку?