Подразделения группировки войск «Центр» армии России освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР) от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские бойцы нанесли поражение живой силе и военной технике противника в районах таких населенных пунктов: Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко ДНР. Были вместе с тем отражены девять контратак ВСУ.

В результате украинская армия потеряла до 630 боевиков, две боевые бронированные машины «Козак», шесть авто, а также гаубицы «МСТА-Б» и Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР. За минувшие сутки ликвидировано до 450 украинских боевиков.