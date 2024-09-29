За минувшие сутки ликвидировано до 450 украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации освободили населенный пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Войска нанесли поражение противнику в этом районе, а также в Григоровке, Торском ДНР и Купянске Харьковской области. Вместе с тем отражена контратака ВСУ.
В ходе боев ВСУ за сутки потеряли до 450 боевиков, девять авто, самоходные артиллерийские установки Krab и «Гвоздика», по одной гаубице М198, FH-70, Д-20, L-119 и две L-119. Также российская армия уничтожила три склада боеприпасов противника.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ. В Волгоградской области было перехвачено и уничтожено 67 дронов, над Ростовской областью — 18.
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