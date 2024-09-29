Войска РФ освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР

|
Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

За минувшие сутки ликвидировано до 450 украинских боевиков.

Войска РФ освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации освободили населенный пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Войска нанесли поражение противнику в этом районе, а также в Григоровке, Торском ДНР и Купянске Харьковской области. Вместе с тем отражена контратака ВСУ.

В ходе боев ВСУ за сутки потеряли до 450 боевиков, девять авто, самоходные артиллерийские установки Krab и «Гвоздика», по одной гаубице М198, FH-70, Д-20, L-119 и две L-119. Также российская армия уничтожила три склада боеприпасов противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ. В Волгоградской области было перехвачено и уничтожено 67 дронов, над Ростовской областью — 18.

Тема:
Спецоперация
29 сент
Один человек погиб и восемь пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
29 сент
«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли
29 сент
Силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ 
29 сент
Американские гастроли: Зеленский пытался пристроить свой «план победы» в США
29 сент
«Едем по освобожденному поселку»: ВС РФ теснят неприятеля на донецком фронте
28 сент
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области
28 сент
Более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
28 сент
Российские силы нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
28 сент
ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО
28 сент
Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
«Съемки в кино очень жесткие»: Егор Крид снова оказался в травмпункте
13:41
Сергей Собянин рассказал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов
13:22
Армия Израиля ликвидировала в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука
13:06
Волнующая ситуация: в России спрос на квартиры в новостройках снизился на 20%
12:52
Песков назвал изменения в ядерной доктрине РФ зеркальным ответом Западу
12:38
«Помните, суеверия — грех»: Лолита разыграла собственные похороны

Сейчас читают

«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию
Снижает риск деменции: как пить кофе с пользой для здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения