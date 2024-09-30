Особый момент в истории: 80 лет назад Карелия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков

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Карелия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков ровно 80 лет назад

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Летом 1944-го советские войска нанесли серьезный урон оккупантам, а к концу сентября республику полностью очистили от нацистов.

Сегодня 80 лет исполнилось со дня освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков.

Летом 1944-го советские войска нанесли серьезный урон оккупантам, выбив врага из Петрозаводска. Власти Финляндии запросили переговоры, сопротивление оказывала лишь немецкая армия. К концу сентября республику полностью очистили от нацистов.

Позже стало известно о военных преступлениях. Установлено, что особой жестокостью отличались финские оккупанты. Согласно опубликованным документам, в концлагерях держали как военнопленных, так и мирных жителей. Их морили голодом, пытали, заставляли работать по 12-14 часов в сутки, исключения не делали даже для детей. 1 августа Верховный суд Карелии признал действия захватчиков геноцидом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд признал преступления нацистов в Адыгее в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Гитлеровцы не жалели даже детей.

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Особый момент в истории: 80 лет назад Карелия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков

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