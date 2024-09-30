Глава государства также подчеркнул самоотверженный труд врачей, инженеров, учителей.

Участники российской спецоперации на Украине проявляют мужество и решимость. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.

«Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих — всех, кто честно выполняет свой долг порой в очень сложных и опасных условиях», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что все эти люди способствуют налаживанию мирной и созидательной жизни в Донбассе и Новороссии. Работы по восстановлению населенных пунктов в этих регионах начались сразу же после их освобождения, когда стала позволять обстановка.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

В 2022 году 30 сентября лидер РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении регионов в состав России после проведенных референдумов, длившихся с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение проголосовало 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Запорожской области Евгений Балицкий поздравил с годовщиной воссоединения с Россией. Регион вошел в состав РФ ровно два года назад.