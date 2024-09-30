«Величайшее событие»: глава Запорожской области поздравил с годовщиной воссоединения с РФ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Балицкий назвал воссоединение с РФ величайшим событием для Запорожской области

«Величайшее событие»: глава Запорожской области поздравил с годовщиной воссоединения с РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Регион вошел в состав России ровно два года назад.

Воссоединение Запорожской области с Россией — это величайшее событие в истории региона. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий, поздравляя жителей области и всех соотечественников в своем Telegram-канале.

«Поздравляю всех с великим праздником, праздником соединения с Россией, днем, когда мы вернулись в родную гавань! Благодаря усилиям нашего президента Владимира Владимировича Путина свершилось величайшее событие в истории нашей земли», — заявил Балицкий в День воссоединения с новыми регионами.

Губернатор отметил, что, как и в Великую Отечественную войну деды сражались за свою землю, так военнослужащие России защищают ее сегодня.

«Стоят бетонной стеной перед фашистскими полчищами, которые прутся со стороны англосаксонского мира, со стороны мира, где нет понятия чести и совести, где разрушены церкви, где уничтожена история», — сказал Балицкий.

Политик отметил, что прямо сейчас строится новый мир, где будут главенствовать традиционные ценности и строиться светлое будущее. Чтобы подрастающее поколение могло равняться на взрослых и радоваться их подвигам.

В 2022 году 30 сентября лидер РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении регионов в состав России после проведенных референдумов, длившихся с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение проголосовало 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами.

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