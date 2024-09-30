Путин: почти 6 тысяч домов были восстановлены в новых регионах с 2022 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Президент оценил масштаб реализуемой программы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В Донбассе и Новороссии с 2022 года удалось восстановить порядка шести тысяч многоквартирных домов и 3,5 тысячи километров дорог. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры в новых регионах в режиме видеоконференции.

«Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5,8 тысячи многоквартирных домов. Три с половиной тысячи километров дорог и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1,5 тысячи объектов», — сказал он.

В частности, продолжил глава государства, в их числе 776 школ, 633 детских сада, 68 объектов допобразования, 56 — среднего профессионального образования, 24 вуза. Причем 346 из них построено и отремонтировано в 2024 году.

Новые дома, поликлиники, предприятия и объекты энергетики вводятся в строй почти каждую неделю. Современные возможности получают музеи и библиотеки, а вместе с тем и возрождаются исторические мемориалы.

Также Путин подчеркнул, что масштабная программа социально-экономического развития этих регионов — одна из важнейших национальных приоритетов России. Она будет обязательно реализована, как и планировалось с начала освобождения населенных пунктов.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. С 2022 года российские войска последовательно выполняют задачи СВО и освобождают населенные пункты.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о мужестве и решимости бойцов России в зоне спецоперации.

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