«Честь и гордость»: рэпер ST о сопричастности к воссоединению Донбасса с РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

Рэпер ST заявил о гордости за сопричастность к воссоединению Донбасса с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Автор хита «Дай ему сил» принял участие в концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

Рэпер ST (Александр Степанов) гордится возможностью выступать перед людьми, которые сделали воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией возможным. Об этом музыкант заявил в интервью 5-tv.ru во время концерта «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

«Для меня это невероятная честь и гордость — иметь возможность своей музыкой нести смыслы, говорить и обращаться к тем людям, которые сделали это воссоединение возможным, к их семьям, близким», — признался исполнитель.

Он добавил, что только на днях вернулся из поездки по новым территориям, где выступал перед российскими бойцами.

«Выступали для наших ребят, которые прямо сейчас в окопах делают так, чтобы в том числе состоялся этот концерт на Красной площади, и мы с вами могли свободно беседовать», — отметил ST.

Ровно год назад, 30 сентября 2022 года, президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении регионов в состав России после проведенных референдумов, длившихся с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение проголосовало 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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