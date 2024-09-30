Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Праздник в стране отмечается 30 сентября — в эту памятную дату два года назад лидер государства и главы областей подписали международные договоры о вхождении регионов в состав РФ.

«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс. Каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России», — сказал президент в видеообращении.

Он отметил, что Россия не оставила своих братьев и сестер, а также всеми силами старалась достичь мирного разрешения серьезного конфликта. Однако переговоры ни к чему не привели — они закончились ложью и обманом со стороны западных элит, превративших Незалежную в «военный плацдарм», нацеленный на РФ.

«Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке», — подчеркнул Владимир Путин.

В качестве целей был намечен не только Донбасс, сказал глава государства, но и Крым, а также другие российские регионы. Так, дальнейшие события полностью подтвердили необходимость и обоснованность специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Президент России поблагодарил жителей присоединенных регионов за стойкость и решительность, за сохранение традиций и великую любовь к Отечеству, которая для всех является главной опорой в жизни. Сегодня все вместе граждане РФ отстаивают благополучное будущее для новых поколений и память о великих предках.

«Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и Новороссии, отстаивая курские, белгородские и брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию», — сказал Путин.

На освобожденных территориях сегодня активно строятся предприятия, жилые жома, больницы, школы и детские сады — в эту работу включены все российские регионы. Президент поблагодарил всех жителей страны за сплоченность и патриотический настрой, подчеркнув, что все намеченные цели обязательно будут достигнуты.

В 2022 году 30 сентября лидер РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении регионов в состав России после проведенных референдумов, длившихся с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение проголосовало 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин указал на важную роль Кирова в укреплении оборонного потенциала России.