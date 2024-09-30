Армия Израиля может вторгнуться в Ливан уже через несколько часов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

CBS: Израиль может начать наземную операцию в Ливане через несколько часов

Армия Израиля может вторгнуться в Ливан уже через несколько часов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mohammed Nasser apaimage

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По данным американских СМИ, Тель-Авив уведомил Вашингтон о начале наземной операции против «Хезболлы».

Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение ближайших нескольких часов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

«В понедельник американский чиновник подтвердил CBS News, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое, по словам чиновника, может начаться в течение нескольких часов», — говорится в материале.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) затруднилась ответить журналистам на вопрос о проведении в Ливане крупных наземных операций. Там сообщили, что «все варианты рассматриваются».

Накануне американский телеканал ABC сообщил, что Израиль планирует проведение ограниченной наземной операции на территории Ливана, «даже несмотря на то, что уже около 30 руководителей движения „Хезболла“ были ликвидированы».

Власти Израиля, отмечается в статье, отвергли предложение о прекращении огня и решении конфликта дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что весь Ближний Восток замер в ожидании ответа Израилю после ликвидации одного из самых ярых его противников, лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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