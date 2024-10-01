Участник СВО сделал предложение своей возлюбленной на концерте в Москве

Российский военнослужащий и участник СВО Артемий Александров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на концерте, приуроченном ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. Об этом стало известно 5-tv.ru.

В понедельник, 30 сентября, в честь дня воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ на Красной площади прошел концерт. После него участник СВО предложил выйти за него замуж своей девушке. Она сказала «да».

«Сегодня хороший повод для предложения. Я считаю, что это символично», — прокомментировал свой поступок Александров.

Его девушка, Альсина Сафарханова, заявила, что ожидала какого-то сюрприза.

«Я ожидала, потому что он какой-то скрытный. Но когда он хочет сделать сюрпризы, у него это не получается», — отметила невеста.

Девушка добавила, что не предполагала, в какой именно день возлюбленный сделает ей предложение, но чувствовала, что это случится в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей своего региона с годовщиной воссоединения с РФ.