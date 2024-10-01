В Бельгии призвали Евросоюз ввести санкции против Израиля

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 184 0

Заместитель премьера страны настаивает на «максимальных» ограничениях.

В Бельгии призвали Евросоюз ввести санкции против Израиля

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Bert Van Den Broucke

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В Бельгии призвали страны Евросоюза ввести санкции против Израиля. С таким заявлением в социальной сети выступила заместитель премьер-министра страны Петра Де Суттер на фоне потенциального обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«ЕС и международное сообщество должны ответить максимальными санкциями против Израиля. Разрушения должны прекратиться», — написала Суттер.

Она также добавила, что необходимо сделать все для прекращения огня, ведь вторжение в Ливан грубо нарушает международное право. И это, по ее словам, уже не самооборона, а провоцирование тотальной войны.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.

Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован командир вышеуказанной группировки Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

На днях Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру движения в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 100 человек погибли за сутки в Ливане из-за обстрелов ЦАХАЛ.

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