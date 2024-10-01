Осенний призыв начался в России

Он продлится с октября по декабрь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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В России стартовал осенний призыв в армию. До конца года вооруженные силы пополнят 133 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет. Со сборных пунктов призывников начнут отправлять в войска через две недели. Срок службы остается прежним — один год.

В трех регионах — Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине — в качестве эксперимента повестки будут рассылать электронно.

В Москве призывники получат бумажные извещения. Медицинскую комиссию молодые люди будут проходить в едином пункте призыва. В одном здании он объединил 31 военкомат.

«Работа призывного пункта отличная — все доступно, все удобно, все легко: куда идти, что делать», — говорит призывник Петр Поротиков.

«Я заранее знаю, куда и в какой кабинет мне идти — множественно информационных табло», — отмечает другой призывник Станислав Некешин.

С 1 октября обжаловать решение военкоматов о призыве в армию можно будет в досудебном порядке через Госуслуги и в МФЦ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сеть слили базу украинских призывников.

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