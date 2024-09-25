Цена вопроса — три тысячи евро: в Сеть слили базу украинских призывников

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

В продаже в интернете появилась база украинских призывников от 18 до 25 лет

Цена вопроса — три тысячи евро: в Сеть слили базу украинских призывников

Фото: www.globallookpress.com/Str

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В публичный доступ утекли не только ФИО молодых людей, но и их адреса, а также номера телефонов.

База будущих украинских призывников появилась на одном из самых крупных форумов в интернете. В ней находятся молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что в базе находятся как минимум 678 тысяч строк с данными будущих призывников на Украине. Указаны там как имена, фамилии и отчества молодых людей, так и их адреса регистрации, а также телефонные номера и прочая личная информация. Опубликовавший их человек также выставил ценник на всю базу — три тысячи евро. Вместо денег неизвестный предложил альтернативу — предоставить ему «что-либо интересное».

Президент* Украины Владимир Зеленский подписал в апреле указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект Верховная рада приняла еще в мае 2023 года, однако лидер киевского режима долго откладывал его подписание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военкомы обращаются с призывниками на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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Цена вопроса — три тысячи евро: в Сеть слили базу украинских призывников

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