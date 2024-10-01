Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставлен на «Уралвагонзавод»

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Эксперты оценят военно-технический уровень вражеской боевой машины.

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Telegram/Официальный новостной канал Концерна УралВагонЗавод/uvznews; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На «Уралвагонзавод» доставили танк Leopard немецкого производства, который подбили Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба концерна в Telegram-канале.

«На „Уралвагонзавод“ доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе специальной военной операции. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты», — говорится в сообщении.

Специалисты начали препарировать узлы, системы и агрегаты боевой машины. Эксперты оценят военно-технический уровень различных систем и танка в целом.

В начале сентября на переговорах в формате «Рамштайн» в Германии в очередной раз рассматривался вопрос о новых поставках вооружения и техники Киеву. Европейские страны решили отправить на Украину 77 танков Leopard, а также 12 новых самоходок с крупнокалиберными орудиями.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу. Российские войска в ходе боев на этом направлении не только ликвидировали более 300 боевиков, но также уничтожили два танка Leopard.

Тема:
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