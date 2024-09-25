В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 53 0

Противника остановила российская авиация и артиллерия.

В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Курская область Спецоперация

Вооруженные силы России отразили в Курской области три попытки армии Украины прорваться через границу РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. За прошедшие сутки отражены две контратаки украинских боевиков в Любимовке.

Также поражение было нанесено ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Ивашковский, Кругленькое, Косица, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Правда, Покровское, Плехово, Рубанщина и Толстый Луг.

В результате за минувшие сутки армия России в ходе боев ликвидировала более 300 украинских боевиков. Вместе с тем уничтожены семь единиц бронетехники, включая три танка (два из них Leopard), боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины. Еще ВСУ потеряли два артиллерийских орудия и шесть авто.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила 12 населенных пунктов в Курской области.

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