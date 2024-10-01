Чистка внутри режима: министр обороны Украины Умеров уволил трех своих заместителей

Также должность потерял госсекретарь военного ведомства Незалежной.

На фоне серьезных потерь, которые ВСУ несут в районе Угледара и других участках фронта, в Киеве объявили о кадровых чистках в Минобороны.

Глава ведомства Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей, а также госсекретаря министерства. Также из ведения Главного управления разведки выведена компания, которая занималась экспортными операциями.

Как пишут украинские издания, это серьезный удар по главе ГУР Кириллу Буданову, которого отстранили от финансовых потоков. Ранее Умеров уволил без согласования с начальником разведки двух его замов. СМИ утверждают, что отставка «из-за неэффективности» грозит и многим украинским генералам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала в отставку.

Стефанишина известна рядом резонансных высказываний в отношении русского языка и русскоязычных украинцев. Так, в ноябре прошлого года она заявила, что вопрос использования русского языка на Украине был, есть и будет красной линией, и это «ясно зафиксировано во всех консультациях с партнерами».