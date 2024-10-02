Прозрачная схема: в России изменятся условия выдачи кредитов

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Путин поручил продумать способы борьбы с мошенниками, навязывающими кредиты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые были озвучены на совещании по экономическим вопросам. Все они связаны с защитой граждан, берущих займы в сервисах рассрочки.

Сервисы рассрочки в России теперь будут обязаны предупреждать граждан о всех нюансах услуги, в том числе о полной стоимости и возможности ее изменения.

Владимир Путин утвердил сегодня ряд поручений, которые были озвучены на совещании по экономическим вопросам. Нововведения коснутся и выдачи потребительских кредитов под залог машины. С 1 января Центробанк сможет ограничивать такие операции.

Президент потребовал также продумать способы борьбы с мошенниками, которые обманом провоцируют людей брать кредиты. Так, планируют ввести «период охлаждения». Это определенный срок, когда клиент может передумать. Кредиторы впредь будут обязаны направлять заемщику информацию о факте заключения договора, условиях предоставления денег и о возможности отказаться от них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело в отношении организации. Банк не указал в рекламе важные нюансы о предоставлении услуги, которые могли ввести потребителей в заблуждение.

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