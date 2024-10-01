В ХМАО отчисленный студент напал с ножом на преподавателя колледжа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Молодой человек набросился на женщину прямо в образовательном учреждении.

В ХМАО отчисленный студент напал с ножом на преподавателя колледжа

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

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Пациент психдиспансера и бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом в городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Бывший студент колледжа устроил дебош в образовательном учреждении. Он пришел с газовым баллончиком и ножом и напал на преподавателя. Силовики нашли его по месту жительства и доставили в отделение, по инциденту проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что молодой человек два года назад был отчислен из колледжа, где напал на преподавателя. Женщина, к счастью, не пострадала, на помощь ей пришли коллеги, спугнувшие агрессивного парня.

Позднее молодого человека задержали по месту жительства. Известно, что он имеет психические расстройства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшему может грозить ответственность по статье «Угроза убийством».

В самом колледже, где произошел инцидент, от комментариев отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безработный житель Саратовской области набросился с ножом на руководителя Центра занятости.

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