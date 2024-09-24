Безработный ударил ножом руководителя Центра занятости под Саратовом

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 15 0

Пострадавшего госпитализировали.

Безработный ударил ножом руководителя Центра занятости под Саратовом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Безработный житель Саратовской области набросился с ножом на руководителя Центра занятости. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, 41-летний мужчина пришел в учреждение с требованием назначить ему пособие по безработице, но получил отказ. Тогда он решил подойти с другой стороны — отправился к директору центра Дмитрию Ширшову и ударил его ножом.

Мужчину быстро задержали после случившегося. Пострадавшего госпитализировали, врачи уже сделали ему операцию. Сейчас жизни руководителя Центра занятости ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве неизвестный мужчина напал на мотоблогера «Анюту-мини» (настоящее имя Анна Макаренкова). Он избил девушку и попытался угнать ее мотоцикл. Причем по камерам видеонаблюдения видно, что мужчина поджидал блогера. Уже возбуждено уголовное дело.

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