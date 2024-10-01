СК расследует сход двух цистерн с пропаном с путей в Подмосковье

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Инцидент произошел 1 октября на станции «Зеленый Бор».

СК расследует сход двух цистерн с пропаном с путей в Подмосковье

Фото: Telegram/Официальный канал Западного МСУТ СК России/zmsutskr

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Две цистерны с пропаном сошли с путей на станции «Зеленый Бор» в Пушкинском районе Московской. Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По информации пресс-службы СК, инцидент произошел 1 октября. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в пресс-службе СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» после схода вагонов поезда с путей в Белгородской области.

Инцидент произошел 10 сентября на 697 километре перегона Новый Оскол-Волоконовка. Следователям оперативно удалось установить, что сход вагонов произошел из-за «вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Тогда перевернулись тепловоз грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов.

К счастью, в результате произошедшего машинист и его помощник не получили никаких травм.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
93.36
0.14 103.65
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Поэт-песенник Осиашвили назвал дату и место похорон Вячеслава Добрынина
21:43
«Будет жить в сердцах людей»: Игорь Матвиенко отреагировал на смерть Добрынина
21:23
Самолет Москва — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю
21:03
СК расследует сход двух цистерн с пропаном с путей в Подмосковье
20:43
Сцены из фантастического фильма: в России могут появиться грузовики-беспилотники
20:41
Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной

Сейчас читают

Мужское и женское сердце: в чем различие, у кого бьется чаще и быстрее изнашивается
«Интересная история»: Расторгуев вспомнил, как композитор Добрынин начал петь
Выпила 10 таблеток: супруга Збруева прокомментировала состояние их дочери
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения