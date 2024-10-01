СК расследует сход двух цистерн с пропаном с путей в Подмосковье

Две цистерны с пропаном сошли с путей на станции «Зеленый Бор» в Пушкинском районе Московской. Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По информации пресс-службы СК, инцидент произошел 1 октября. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в пресс-службе СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» после схода вагонов поезда с путей в Белгородской области.

Инцидент произошел 10 сентября на 697 километре перегона Новый Оскол-Волоконовка. Следователям оперативно удалось установить, что сход вагонов произошел из-за «вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Тогда перевернулись тепловоз грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов.

К счастью, в результате произошедшего машинист и его помощник не получили никаких травм.