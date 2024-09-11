СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов в Белгородской области

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 88 0

К счастью, машинист и его помощник не пострадали в результате случившегося.

СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба» после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«10 сентября 2024 года на 697 км перегона Новый Оскол-Волоконовка Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов», — напомнили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что машинист и его помощник в результате теракта не пострадали.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, проводится поиск злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению.

Как ранее уточнял глава Белгородской области Вячеслав Гладков, с рельсов сошли именно пустые вагоны грузового поезда. Пассажирские составы после аварии пустили обходным путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда с углем. В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент никак не повлиял на работу железной дороги.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Мы хороним нашего отца»: актер Сергей Писаренко об Александре Маслякове
«Пример личности»: актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака