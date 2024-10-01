Самолет Москва — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Причиной стала ракетная атака со стороны Ирана.

Самолет Москва — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Hayward

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Самолет, летевший из Москвы в Тель-Авив, экстренно развернулся на подлете к столице Израиля из-за начавшейся атаки Ирана. Об этом сообщает издание Haaretz.

В СМИ уточняется, что борт приземлится на Кипре, так как Израиль закрыл свое воздушное пространство в ответ на угрозу. Согласно данным на портале Flightradar, в воздушном пространстве страны сейчас вообще нет гражданских самолетов.

До этого газета The Jerusalem Post сообщила, что около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана. В небе над Тель-Авивом видны вспышки, работает израильская система ПВО.

Израиль ранее заявил, что ожидает запуск 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что делают все возможное для обеспечения безопасности своих граждан, а также призвали их следовать инструкциям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные открыли стрельбу возле трамвайной остановки в Тель-Авиве.

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