Не менее 10 человек пострадали и четверо погибли при стрельбе в Тель-Авиве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Предположительно, двое стрелков уже ликвидированы.

Не менее 10 человек пострадали и четверо погибли при стрельбе в Тель-Авиве

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Неизвестные открыли стрельбу возле трамвайной остановки в Тель-Авиве. Предположительно, в израильском городе совершили теракт. Об этом сообщает издание Ynet.

«По всей видимости, это был теракт. Подозревается, что на месте происшествия находятся как минимум двое террористов», — уточняется в сообщении.

При этом «9 канал» сообщает, что в результате стрельбы были ранены не менее десяти человек. Местные СМИ также пишут, что четыре человека были убиты.

Сообщается, что двое стрелявших террористов были ликвидированы на месте. Их личности пока не установлены, официальной информации на этот счет не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль продолжает наносить удары по жилым районам Ливана. Минувшая ночь стала самой тревожной в столице Ливана с начала эскалации: взрывы по всему городу. Не менее семи авианалетов, минимум 11 погибших — это только в Бейруте.

Больше всего пострадали южные пригороды: жилые кварталы Аль-Лайлаки и Харет-Хрейк. Разрушены восемь многоэтажек.

Только за минувшие сутки под ударами Израиля в Ливане погибли около сотни местных жителей.

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