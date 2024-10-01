Израиль, Ирак и Иордания закрыли свои воздушные пространства

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Действия местных властей стали ответом на эскалацию конфликта в регионе.

Израиль, Ирак и Иордания закрыли свои воздушные пространства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ирак, Иордания и Израиль временно закрыли свои воздушные пространства. Это следует из сообщений местных СМИ.

«Управление гражданской авиации объявило о временном закрытии воздушного пространства Королевства для движения всех воздушных судов», — пишет агентство новостей Иордании Petra.

Уточняется, что решение было принято после эскалации ситуации в регионе, «которая может привести к рискам, влияющим на полетный процесс и безопасность пассажиров».

Израильская газета Haaretz сообщила, что «Израиль закрыл воздушное пространство после иранской атаки», но потом открыл, взлеты и посадки возобновятся по расписанию в течение часа.

Агентство INA со ссылкой на министерство транспорта страны сообщило о временной приостановке воздушного движения во всех иракских аэропортах.

До этого газета The Jerusalem Post сообщила, что около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана. В небе над Тель-Авивом видны вспышки, работает израильская система ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший из Москвы в Тель-Авив, экстренно развернулся на подлете к столице Израиля из-за начавшейся атаки Ирана.

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