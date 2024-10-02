Есть несколько способов: как экономить при покупке авто

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Автоэксперт Магиль перечислил способы, как экономить при покупке авто

Есть несколько способов: как экономить при покупке авто

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Не нужно брать транспортное средство в первом же попавшемся салоне.

Существуют способы, позволяющие сэкономить при покупке новой или подержанной машины. О них рассказал основатель автомобильного маркетплейса Денис Магиль в беседе с Lenta.ru.

Так, эксперт рекомендует приобретать новые машины по специальным дисконтным предложениям дилеров. Например, сейчас очень популярны предложения импортеров, которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей.

Также стоит обратить внимание на покупку авто через агентство с хорошей репутацией. Они предлагают множество дополнительных программ, включая трейд-ин, что может быть особенно выгодно.

Кроме того, в этом году Минпромторг продлил программы государственной поддержки на покупку нового автомобиля для сотрудников здравоохранения, образования и других сфер деятельности. Представители этих категорий могут приобрести новый автомобиль со скидкой в 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа размер бонуса составляет 25%.

Если вы рассматриваете покупку автомобиля с пробегом, то лучше всего делать это через крупные площадки. Так вы сможете изучить предложения сразу от нескольких компаний.

Также эксперт рекомендует мониторить предложения из других регионов. Например, в 2023 году средняя цена на автомобиль с пробегом в Санкт-Петербурге составляла более миллиона рублей, а в Тюмени — чуть больше 800 тысяч.

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