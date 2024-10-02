Одна из ракет Ирана взорвалась рядом со зданием «Моссада» в Тель-Авиве

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 190 0

СМИ не спешат делать вывод о цели, которую должен был поразить снаряд.

Одна из ракет Ирана взорвалась рядом со зданием «Моссада» в Тель-Авиве

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

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Одна из гиперзвуковых ракет, выпущенных Ираном по Израилю взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве. Об этом сообщает издание CNN.

«На кадрах видна большая воронка, а грязь от удара покрывает близлежащие автомобили», — отмечает издание.

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами Fattah.

По сообщению израильских СМИ, несмотря на многоуровневую противовоздушную оборону страны, 80% ракет Ирана достигли своих целей в ходе первой волны ударов по государству. Всего по территориям еврейского государства было выпущено около 400 снарядов. По данным агентства Tasnim, в результате иранской атаки было поражено более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы, которые расположены в городе Ашкелон на юго-западе страны. Кроме того, ракеты Fattah уничтожили большое количество танков Израиля. Правительство сообщило о миллионе израильтян, которым пришлось экстренно прятаться в бомбоубежищах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

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