Легенда «Формулы-1» Шумахер появился на публике впервые за 11 лет

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 83 0

Родственники гонщика сообщали, что после травмы он потерял возможность передвигаться самостоятельно.

Легенда «Формулы-1» Шумахер появился на публике впервые за 11 лет

Фото: Luca Bruno/ТАСС

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Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

В декабре 2013 года один из самых известных в мире гонщиков получил серьезную черепно-мозговую травму на горнолыжном склоне. После случившегося Шумахер вел уединенный образ жизни и полностью пропал из публичного поля. В 2021 году на Netflix вышел документальный фильм о Михаэле, в котором близкие бывшей звезды гонок рассказали, что он не способен самостоятельно общаться и передвигаться.

Однако не так давно появление гонщика заметили гости на свадьбе его дочери Джины-Марии. С супругом Иэном Бетке они устроили скромную церемонию, которая прошла в особняке Шумахеров на Майорке. Мероприятие было строго конфиденциальным, гостей даже попросили оставить телефоны на входе в особняк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер — родной брат Михаэля — заявил о своей нетрадиционной ориентации*.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским.

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