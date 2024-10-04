Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 7 по 13 октября.

По-прежнему актуальны темы отношений и равноправного партнерства, красоты и творческого применения своего потенциала. Космическая обстановка показывает, как важно позволить другим людям высказать свое мнение, при этом самим удержаться от резких высказываний.

Солнце и Меркурий в знаке Весы претерпевают агрессивное влияние от Марса и Плутона, что склоняет к переоценке собственной персоны, сравнению себя с другими, чрезмерной активности тела и разума. Трудно принять и отступить.

Все это приводит к перенапряжению из-за гонки за желаемым результатом. Необходимо так выстроить коммуникацию и сотрудничество, чтобы значительного добиваться вместе, а не конкурировать.

Есть в этот период вы столкнулись с психологическими комплексами, блоками, всколыхнулись застарелые обиды, то постарайтесь устранить их, прибегнув к помощи профессионалов или надежным источникам информации. Помогут также активные физические нагрузки, духовные и энергетические практики, парные виды спорта или танцы.

Тогда естественное течение жизненной энергии восстановится, а психологическое и физическое состояние значительно улучшится. Поддержка от Юпитера вносит значительный оптимистичный вклад в сложившуюся картину.

Социальная жизнь становится более активной, в окружении появляются нужные и авторитетные люди, которые помогут встать на истинный путь или посодействуют в росте популярности. В это время по плечу масштабные проекты, а в юридических делах торжествует справедливость.

Используйте возможности этой волны для самореализации и накопления творческих сил, расширения круга общения, увлекательных поездок, сбора информации, расширяющей мировоззрение. Сформулируйте главные цели в вашей жизни и начните следовать собственным убеждениям.

Желательно успеть сделать это до 9 октября — начала ретроградного движения Юпитера по знаку Близнецы. В противном случае, придется подвергнуть пересмотру и стратегическому переосмыслению прежние взгляды на темы, связанные с бизнесом и образованием, судебные дела и торговые сделки.

С 12 октября Плутон, наоборот, возвращается в прямое движение и выносит на поверхность темы трансформации старых форм жизни. Ожидаются масштабные перемены в обустройстве общества, политических и государственных структурах. Появится возможность развивать новые направления в собственной деятельности, обнаружить и раскрыть в себе потенциал скрытых возможностей, усилить веру в себя.

Женская и мужская энергии, представленные Венерой и Марсом, находятся под влиянием водной стихии и слабо проявляют свои качества, но при этом дают повышенную сексуальность и чувственность. На поверхности оказываются внутренние импульсы, ревность, сильные переживания и страсти. Личная жизнь полна сложных эмоций.

Попробуйте привнести в ваши отношения с любимым человеком побольше романтики, а также какую-то новизну и интригующие сюрпризы. Для одиноких людей самое время проявить инициативу для создания отношений.

Такое расположение планет усиливает деловые качества и позволяет оперировать чужими деньгами, извлекать материальную выгоду из сфер недвижимости, социальных услуг, медицины, строительного, семейного и гостиничного бизнеса, совместных проектов, банковской, экономической и брокерской деятельности.

Период способствует накоплению, расширению и страхованию собственности. Ищите опору как в своих сильных сторонах, так и в людях, с которыми вы взаимодействуете. Так вы успешно разрешите возникающие проблемы и получите поддержку в сложной ситуации.

Овен — гороскоп на неделю

Овны готовы включаться в дела соседей, родственников, одноклассников и даже случайных попутчиков. Тем более, увеличивается количество разъездов, знакомств, деловых контактов, общения.

Активный обмен информацией в социальных сетях способствует расширению клиентской базы, торговле, обучению новым навыкам. Удачно проходят переговоры с партнерами и урегулирование спорных судебных вопросов.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов внимание привлечено к рабочим процессам, домашним бытовым хлопотам, здоровью. Попробуйте скорректировать режим дня в соответствии с биологическими ритмами.

Это отличное время, чтобы добиваться своих целей, применяя на практике свои таланты. А наработка профессиональных навыков способствует дополнительной прибыли и повышению качества жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, как давно ли вы влюблялись и летали, будто на крыльях? Самое время повторить полет и обновить чувства. Устройте романтический вечер, праздник без повода, одарите близких подарками и вниманием.

Позвольте себе творческое самовыражение и тогда вам обязательно понравится то, что будет происходить вокруг. Можно почувствовать себя волшебником, подключить детей к своей сказке и разделить с ними появляющиеся чудеса.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, для вас лучшее средство от осенней хандры — это уединиться, пребывать в состоянии спокойствия и безмятежности в своем надежном убежище. Сейчас лучше не строить серьезных планов, а жить по комфортному графику.

Интуиция вас не подведет. Медитативные практики, сон, длительные прогулки, йога и легкие седативные средства помогут снять излишнее беспокойство и обрести точку опоры во внутреннем мире.

Лев — гороскоп на неделю

Львам важно ощущение принадлежности к коллективной жизни, включенность в социальные группы, организации, объединение с единомышленниками на основе общей идеи. Это принесет удачу и окажет ощутимый вклад в вашу жизнь.

Осуществляются самые смелые надежды, появляются верные и надежные друзья. Благоприятный период для освоения новых IT- технологий, прохождения обучающих вебинаров и курсов, запуска интернет-проектов.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев заметно повышается чувство собственного достоинства, самооценка и уровень материального благополучия. Смело совершайте сделки по купле-продаже, получайте доход от индивидуального труда.

Вы можете плодотворно работать и легко удовлетворить насущные потребности. Самое время раскрыть в себе новые таланты. Не стоит сомневаться в собственных силах. Упор на уверенность — залог успеха.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, новые возможности, перспективы, расширение своей деятельности захватывают вас с головой и гарантируют личностный рост. Вы способны взойти на новую ступень развития, стать лучшей версией себя, поменять имидж и подать себя в обществе как респектабельного и уважаемого человека.

Ранее начатые проекты будут успешно продвигаться, а путешествия, дальние поездки, судебные дела, окажутся удачными во всех отношениях.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, для вас наступает благоприятный период, чтобы пройти медицинское комплексное обследование, к тому же сейчас хорошо поддаются лечению застарелые или хронические заболевания.

Если вы решите обратиться за получением кредита, застраховать имущество, вложиться в бизнес или расширить производство, можете рассчитывать на выгодные условия и удачный исход дела.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов отношения с деловыми партнерами и компаньонами, друзьями, коллегами и супругами оправдывают все ожидания. Решайте юридические дела, заключайте договоры, сотрудничайте на взаимовыгодных условиях.

Это время компромиссов, а вы готовы транслировать в мир энергии равновесия и баланса. Чтобы встряхнуться, посетите культурное мероприятие, модную тусовку, пообщайтесь на форумах и в группах на интересные вам темы.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги могут смело продвигаться вперед по карьерной лестнице, достигая своих целей и обретая авторитет. Уверенно решайте вопросы, связанные с государственными и вышестоящими органами, официальными инстанциями.

На вашем профессиональном пути зеленый свет. И вам по силам пробить стены, которые ранее казались вам недосягаемой крепостью.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ждут захватывающие перспективы в творческих проектах, установлении международных контактов, публикаций в СМИ. Благоприятный период для запуска рекламной кампании или презентации своих достижений.

Вместе с любимым человеком посетите яркие спортивные мероприятия или развлекательные заведения. А если в этот период вы окажетесь на местах силы, то обрести более зрелое понимание себя и мира в целом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, на этой неделе вы с легкостью решите любые проблемы, связанные с недвижимостью, домашним хозяйством или дачным участком.

Можно выгодно расширить свои земельные владения, вложиться в строительство или капитальный ремонт, застраховать имущество. Перед вами открываются возможности стать домохозяином и самому решать, как и где жить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь.